Report de la présidentielle: Le vice-président de la fédération des personnes handicapées de Guinguinéo appelle au calme et au rétablissement du calendrier électoral

Le vice-président de la fédération des personnes handicapées du département de Guinguinéo vient de monter au créneau pour déplorer le report de l'élection présidentielle et les émeutes découlant de cette décision.



Selon Cheikh Kouta, le report de la présidentielle est une décision impopulaire et unilatérale qui n'honore guère un pays comme le Sénégal connu de par sa longue tradition démocratique.



Après avoir fustigé les bavures policières vis-à-vis des journalistes, d'une personne vivant avec un handicap à Ziguinchor, des manifestants, au niveau de Walfadjri etc, M. Kouta appelle ainsi au calme et à la retenue afin de sauver "notre cher pays".



Il invite également les droits de l'hommiste et les guides religieux à faire de telle sorte que cette situation délétère puisse être un mauvais souvenir...