Renvoi du procès de Khalifa Sall au 23 : Le SEP de BBY estime la décision positive et participant au renforcement des conditions de garantie des droits de la Défense

Le secrétariat exécutif permanent de BBY, sur le renvoi du procès de Khalifa Sall au 23 Janvier prochain, pour permettre aux avocats de la défense de recevoir les avis, estime que la décision est « positive ».



Dans une note rendue publique, Mor Ngom Secrétaire exécutif du SEP et ses camarades en effet, de relever qu’en accédant à plusieurs reprises « aux demandes de renvoi des conseils de Khalifa Sall et de ses co-prévenus, le tribunal leur permet ainsi de bien assurer la défense de leurs clients respectifs ».



Le SEP salue aussi selon la même source, la décision du Président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar de former, avec son collègue également procureur de la République du même tribunal, la composition de la juridiction devant juger les prévenus sus-cités. « Il s'agit là d'un renforcement indéniable des garanties d'un procès juste et équitable » lit on sur la note.



Le SEP de BBY souhaite que le déroulement du procès et son dénouement se poursuivent dans les mêmes conditions de respect des droits des parties, à savoir les prévenus et la partie civile, conclut la note sur cette affaire.

Le SEP de BBY s'est aussi prononcé sur le message du Chef de l'Etat à la nation. Ce discours estime t-il « est un message d’espoir et de confiance solides dans l’avenir ».