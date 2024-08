Rénovation du Terrain de Baobab : El Hadji Diouf exhorte à soutenir Barthélémy Dias pour briller et exceller aux JO 2026

L’international sénégalais El Hadji Diouf a récemment exprimé sa vision ambitieuse pour le sport au Sénégal, en mettant l'accent sur la nécessité de créer des infrastructures sportives modernes et accessibles pour les jeunes. Lors de la rencontre d’aujourd’hui avec le maire de Dakar, Barthélémy Dias, Diouf a salué la réalisation du complexe sportif de Mermoz Sacré-Cœur, qui comprend un terrain de football et un terrain de basket, financé grâce à une collaboration entre la mairie et divers acteurs.







Le complexe, qui a nécessité un investissement total d’environ 22 millions de francs CFA, a été salué comme un modèle de développement sportif local. Diouf a d’abord exprimé son inquiétude après un « mauvais parcours » des athlètes sénégalais aux récentes Jeux Olympiques de Paris 2024. Toutefois pour lui, l'importance de tels équipements réalisés par Barth pourrait aider ces derniers à bien préparer les futurs défis internationaux, dont les Jeux Olympiques de 2026 qui devront se tenir au Sénégal. Aussi, il ne s'agit pas seulement d'organiser des événements sportifs, mais de créer un environnement propice à l'excellence sportive afin que le Sénégal puisse rafler toutes les médailles.