Renforcement des systèmes sanitaires : Le Sg du gouvernement loue les performances

Le monde moderne est marqué par l’émergence constante de nouvelles menaces pour la santé publique. Face à des défis tels que les pandémies, les épidémies, le bioterrorisme et des crises environnementales, il est impératif de renforcer les systèmes sanitaires à l’échelle mondiale.





Une vision qui a permis à l’État du Sénégal de mettre en place les mécanismes idoines pour l’atteinte des objectifs, car c’est en 2017 que le gouvernement a créé le Haut conseil national de la sécurité sanitaire mondiale (One Health).





C’est le secrétaire général du gouvernement qui a présidé la réunion de validation des documents présentés lors de la 6ème réunion du comité de pilotage du Haut conseil national de la sécurité sanitaire mondiale (HCNSSM) qui a évalué le plan national pour la sécurité sanitaire (2019-2023).





En ouverture de la réunion, Seydou Guèye a souligné qu’il est important de procéder à l’élaboration d’un nouveau plan (2024-2028).

Cependant, des défis ont été identifiés, laisse-t-il entendre avant de les citer : « la signature du projet de décret du Haut conseiller de sécurité sanitaire One Heath qui a été signé hier jeudi 28 mars 2024 marquant ainsi l’engagement et la détermination de notre pays à avancer dans cette orientation d’une santé one Heath liée à des préoccupations sanitaires globales, l’opérationnalisation de la sécurité sanitaire au niveau local, la mise en œuvre effective des plans régionaux de sécurité sanitaire, la prise en compte du genre dans la sécurité sanitaire, l’élaboration du manuel de procédure du haut conseil, la mobilisation de ressources suffisantes, logistiques, humaines et financières, … »

Ainsi, il a été présenté aux membres la validation de documents : « le plan de travail annuel de la sécurité sanitaire mondiale 2024, le plan national multisectoriel de surveillance de lutte pour la résistance aux antimicrobiens 2024-2028, le processus d’élaboration 2024-2028, la feuille de route du processus de soumission du deuxième appel pour le fond de lutte contre les pandémies et enfin de formuler des recommandations de la sixième réunion du comité de pilotage », conclut le SG du gouvernement.