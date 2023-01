Renforcement de capacités des Secouristes d'urgence : la Faculté de médecine de l'Université de Bambey outille les ambulanciers ...

Suite aux nombreux accidents de la circulation, la faculté de médecine de l'Université Alioune Diop de Bambey a pris l’initiative d'organiser une journée de renforcement de capacités pour les ambulanciers des hôpitaux et centres de santé de la région de Diourbel ce jeudi 26 janvier 2023 pour les former sur les techniques du secourisme...

Elle a eu lieu dans les locaux de l'Université Alioune Diop de Bambey.

"Ce qu'on appelle la crise cardiaque, c'est une atteinte du cœur, une atteinte très grave. Cette première formation va concerner les médecins qui sont concernés par les urgences ou au niveau des prestations....", a déclaré le professeur Ousseynou Ka, chef de la faculté de médecine de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB)

"Si on parle d'urgence, on a tendance à se focaliser au niveau des hôpitaux et les centres de santé mais l'urgence commence vraiment à domicile", a ajouté le professeur Ousseynou Ka.