Relation avec Maman de la série « Un Café Avec » : les précisions de Modou Lô

Les rumeurs qui circulent ces temps-ci sur les relations entre le lutteur Modou kharagne Lo et Maman, actrice dans la série Un Café Avec, ont fini de défrayer la chronique sur la toile. Le principal concerné s’en ouvre dans cet entretien accordé à Dakaractu pour clore le débat. « Maman est comme ma fille. Il y a une complicité entre elle et moi, et c’est très sincère », a recadré le chef de file de l’écurie Rock Energie….