Réforme du règlement intérieur : Adéquation à la DPG d'Ousmane Sonko et appel à l'engagement de Bara Dolli et de l'exécutif

La proposition récente de modification du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale, initiée par l'honorable député Cheikh Abdou Mbacké, vient répondre à un besoin urgent d'actualisation face aux récentes évolutions constitutionnelles, notamment la restauration du poste de Premier ministre.



Cette initiative, déposée le 1er juillet, intervient à un moment critique où la déclaration de politique générale (DPG) du premier ministre Ousmane Sonko, met en lumière des lacunes dans le cadre institutionnel actuel.



Selon Bara Dolli, l'Assemblée Nationale, garante des procédures législatives et du contrôle parlementaire, se trouve confrontée à des défis nouveaux depuis la réforme constitutionnelle de décembre 2021. Cette réforme a rétabli le rôle prépondérant du Premier ministre dans la gouvernance, une dynamique qui n'a pas encore été pleinement intégrée dans le Règlement Intérieur en vigueur.



De ce fait, la proposition de loi de M. Mbacké vise à combler ces lacunes en introduisant des amendements stratégiques. Ces ajustements incluent la possibilité pour le Premier ministre de présenter une déclaration de politique générale devant l'Assemblée Nationale, suivie d'un débat pouvant conduire à un vote de confiance. De plus, des mécanismes comme la question de confiance et la motion de censure sont renforcés pour assurer une gouvernance robuste et transparente. « C’est ce qui a toujours manqué, d’ailleurs c’est pourquoi même d’anciens Premiers ministres tels Abdou Diouf, le défunt Boun Dione et d’autres ne l’avaient pas respecté, il faut rectifier cette faille », assure le parlementaire.



En réponse aux préoccupations soulevées par la DPG d'Ousmane Sonko, la proposition de loi de M. Mbacké offre un cadre amélioré pour la gouvernance parlementaire. Elle vise à renforcer la supervision parlementaire sur les politiques publiques et à restaurer la crédibilité de l'Assemblée Nationale dans son rôle de représentation démocratique.



Cependant dans cette requête, Bara Dolli espère jouer pleinement son rôle, pour lui cette initiative qui représente une étape cruciale vers une modernisation nécessaire des pratiques parlementaires devrait être soutenu par ses collègues et même le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Faye.