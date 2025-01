Reddition des comptes : « Nous sommes désormais entrés dans l’ère de la tolérance zéro » ( Ousmane Sonko, premier ministre)

En procédant à la clôture de la 1ère édition de la Conférence des administrateurs et managers publics, le premier ministre Ousmane Sonko s’est largement exprimé devant les responsables du secteur public et parapublic. Pour le premier ministre, la prévalence et la persistance néfaste des mauvaises pratiques, de la corruption, de la mauvaise gestion des deniers publics ont fini par mettre à terre l’économie sénégalaise. Mais le chef du gouvernement dit que la reddition des comptes se fera sans complaisance. « Depuis le 24 mars 2024, avec l’élection du président Bassirou Diomaye Faye, nous sommes entrés désormais, dans l’ère de la tolérance zéro aussi bien pour la détection que pour la sanction des pratiques occultes conformément à notre engagement en matière de reddition des comptes devant le peuple… », a-t-il déclaré.