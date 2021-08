Recrutement dans le cadre du programme Xëyu Ndaw ñi à Kanel : le MEDD assure de la transparence du processus de recrutement.

Suite à la publication des listes des jeunes sélectionnés dans le cadre du programme Xëyu Ndaw ñi, un groupuscule de personnes mal intentionnées, habitant le département de Kanel, pour des raisons inavouées, a voulu jeter le discrédit sur le processus de recrutement, informe un document de la Cellule de communication du Ministère de l’Environnement et du Développement durable.



Elle rappelle que communiqué en date du 21 mai 2021 le ministère de l'Environnement et du Développement durable portait à la connaissance de tous les jeunes sénégalais âgés de 18 à 40 ans du démarrage des inscriptions sur la plate-forme ouverte à cet effet. Plus de 49 000 sénégalais, sans distinction aucune, se sont inscrits.



À l'issue de cette phase d'inscription, le Ministère a transmis aux Préfets des 46 départements, les listes des demandeurs d’emploi tirées de la plateforme ainsi que les quotas retenus.



À ce jour, plus 26 départements dont le département de Kanel ont transmis les listes de candidats sélectionnés à l’issue des travaux des commissions départementales mises en place à cet effet et présidées par les Préfets. Tous les procès-verbaux sont transmis au ministère de l'Environnement, indique la meme source. Le ministère de l’Environnement de rappeler pour finir que le processus de sélection a été inclusif et transparent...