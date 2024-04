Recensement du personnel enseignant : le Secrétaire général du SAEMSS, El Hadji Malick Youm préconise un audit financier et matériel du secteur de l’éducation

Suite au recensement du personnel enseignant annoncé par le ministère de l’Education Nationale, certains syndicats d’enseignants à l’exemple du SAEMSS approuvent la décision. Mais selon le secrétaire général du SAEMSS, El Hadji Malick Youm, le mieux serait de procéder à un audit financier et matériel du secteur de l’éducation.



De son avis, cela permettrait d’avoir un aperçu sur la conformité entre le personnel et la masse salariale. « Nous devons rappeler que c’est pas une première.Déjà,à la seconde alternance de 2012,il faut rappeler qu’il y’avait ce qu’on a appelé une opération d’audit physique et biométrique du personnel enseignant .Donc, cela entre normalement dans le cadre d’une gestion saine, d’une gestion transparente qui voudrait dès le départ si on hérite du ministère aussi important que le ministère de l’Education nationale qui compte pas moins de 70% des effectifs de ce qu’on appelle la fonction publique, il est normal qu’on puisse aller vers un audit »a-t-il expliqué sur la RFM.



Cet audit permettra en tout cas de voir la conformité des chiffres entre le personnel annoncé et la masse salariale qui est payée. Donc, c’est déjà un préalable dans le cadre d’une bonne gestion et au-delà maintenant de ses aspects liés à la gestion des personnels, nous devons rappeler que ça devrait aller même plus loin. Aller vers un audit financier, aller vers un audit du matériel, du ministère, aller vers un audit général pour qu’on puisse savoir quelle est le sort qui a été réservé à tous ses moyens qui ont été octroyés au ministère de l’Education durant ses années parce que je n’ai pas besoin de rappeler que déjà, le dernier budget qui a été octroyé au ministère de l’éducation et qui est en cours actuellement est un budget de 907 milliards », poursuit-il.