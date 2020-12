Rebranding : OUMOU INFORMATIQUE renouvelle son identité et devient OUMOU GROUP

Après 15 années d’existence et de travail acharné pour satisfaire au mieux sa clientèle, l’entreprise Oumou informatique passe à une autre étape. Partant du nom « Oumou informatique », l’entreprise fait un grand rebranding et devient Oumou Goup.

Une autre étape franchie par le couple Diabel et Fatou Seck qui tiennent les rennes de la société avec une expertise avérée. Ce duo constitue d'ailleurs un exemple, une source d'inspiration pour les jeunes du groupe Oumou.

Du reste, ce souci de réadaptation voire de réinvention est intimement lié à l’histoire même du Groupe Oumou qui en a fait sa marque de fabrique.

Compte tenu de son secteur d'activité, Oumou Group s’est lié avec les organisations institutionnelles, publiques et privées et surtout les grands projets du chef de l’État dans la digitalisation et les solutions numériques, mais aussi dans divers secteurs tels la santé et l’éducation, pour ne citer que ceux là.

La difficulté née de cette période de pandémie a été convertie en atout : « nous avons repensé notre stratégie d’entreprise décidant ainsi d’élargir notre catalogue de services et de mettre notre expertise à la disposition de chaque Sénégalais sans exception… », a affirmé Fatou Seck, la directrice de Oumou Group.

Couvrir le territoire sénégalais et se lancer à la conquête du territoire Africain, est l’objectif que s’est fixée Oumou. Un défi que le group Oumou compte bien relever.

Une cérémonie a été organisée ce vendredi en l’ honneur de cette renaissance, réunissant à la fois Partenaires, collaborateurs et invités autour d’une bonne ambiance assurée par les musiciens du groupe « Mabo » et du groupe « Pape et Cheikh ».