Real Madrid : Lopetegui succède à Zidane ! (Officiel)

Très grosse surprise ce mardi en Espagne ! Le Real Madrid vient d'annoncer l'identité de son futur entraîneur pour la saison prochaine. Il ne s'agira pas de Tite, Michel ou encore André Villas-Boas, dont les noms ont circulé ces derniers jours, mais de Julen Lopetegui (51 ans) ! «Le Real Madrid annonce que Julen Lopetegui sera l'entraîneur de l'équipe première pour les trois prochaines saisons. Julen Lopetegui rejoindra le club après la participation de la sélection espagnole au Mondial, après deux ans à la tête de l'équipe nationale» , peut-on lire dans un communiqué du club.



Un été mouvementé



Une décision plutôt inattendue de la part du sélectionneur espagnol, qui a redonné des couleurs à la Roja depuis son arrivée en 2016. Le timing peut aussi étonner à deux jours du coup d'envoi de la Coupe du monde, qui lance un été très mouvementé pour l'ancien entraîneur du Rayo Vallecano et du FC Porto. Lopetegui devra d'abord confirmer le renouveau de l'Espagne en essayant de replacer la Roja sur le toit du monde après un Mondial 2014 et un Euro 2016 décevants. Ensuite, il devra donc s'occuper d'un Real Madrid orphelin de Zinedine Zidane avec un effectif à remodeler et un statut de triple champion d'Europe en titre à assumer. Pas simple...