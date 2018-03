Real : C. Ronaldo - "il n'y a pas meilleur que moi"

Lors d'une cérémonie organisée lundi soir par la Fédération portugaise de football, Cristiano Ronaldo (33 ans, 35 matchs et 37 buts toutes compétitions cette saison) a invité les Portugais à être plus ambitieux. Et pour cela, l'attaquant du Real Madrid veut servir d'exemple en assurant une nouvelle fois qu'il est le meilleur joueur du monde.



"Beaucoup de gens ne nous aiment pas : 'Il est Portugais, il est petit, il vient d'un petit pays'. Mais non, année après année, il faut travailler dur, continuer à se battre et croire que nous sommes les meilleurs. Moi je pense et je dis toujours que je suis le meilleur, qu'il n'y a pas meilleur que moi. Et ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je l'ai prouvé sur le terrain. Bonne soirée à tous et pensez toujours en grand", a lancé "CR7".



Du pur Ronaldo dans le style.