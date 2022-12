Rassemblements, concert de casseroles : La grande offensive de la coalition Yewwi Askan Wi en perspective de 2024

Au cours de cette forte mobilisation du vendredi 06 janvier 2023, la coalition Yewwi Askan Wi attend une forte implication de la diaspora.



La conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi donne rendez-vous ce mercredi 28 décembre pour une conférence de presse en vue de détailler ces grands rendez-vous pour la démocratie et la justice.

La coalition Yewwi Askan Wi reprend du service ! Khalifa Sall et ses camarades comptent descendre sur le terrain pour une série de manifestations. Ces mouvements de revendications vont débuter par un concert de casseroles qui se tiendra le mercredi 28 décembre 2022. Ce concert de casseroles sera un prétexte adéquat pour l’opposition, de manifester « l'indignation du peuple sénégalais » par rapport au carnage financier révélé par la Cour des comptes et exiger que justice soit rendue.Deux jours plus tard, cette forme de protestation sera suivie d’un rassemblement populaire à la place de la nation où la société civile et d’autres mouvements sont attendus. Et pour boucler la boucle, un autre rassemblement, cette fois-ci national, sera organisé pour marcher, informe le communiqué de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, vers le départ du président en 2024.