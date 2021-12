Rassemblement Frapp et Y’En A Marre / Les leaders de l’opposition absents, une présence citoyenne « timide » : La mobilisation a t-elle réussi?

Reportée la semaine dernière, la manifestation citoyenne de Y’en à Marre et du mouvement Frapp s’est finalement tenue ce vendredi sur le boulevard du Général De Gaulle après avoir été autorisée par le préfet de Dakar. Plusieurs sensibilités avaient pris la décision de participer à cette mobilisation pour dénoncer cette justice partisane, le coût cher de la vie et les dérives du régime en place qui ne prend pas à bras le corps, les difficultés quotidiennes des sénégalais.



Même si des mouvements syndicaux, des politiques, et d’autres gens de la société civile avaient manifesté leur désir de participer à cette mobilisation, sur place, la présence a été timide. En effet, le directeur administratif du mouvement Front pour la révolution anti-impérialiste populaire et panafricain, Guy Marius Sagna, Dame Mbodj de la coalition citoyenne, le peuple, Le mouvement y’en a marre, représenté par Thiat et Karim Khrum Xaax ont tour à tour pris la parole au nom de la représentation citoyenne.

Le respect de la constitution, celui des règles judiciaires et des préoccupations des citoyens ont été au cœur de leurs discours.



La présence timide du camp politique a été toutefois surprenante. Les leaders de la coalition étaient les grands absents de cette mobilisation. D’ailleurs, Khalifa Sall au cours de leur point de presse tenu hier, avait appelé à une forte mobilisation. Informant ainsi qu’il sera de la partie avec les autres de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. Même si Cheikh Guèye, Ahmed Aïdara et d’autres ont marqué par leur présence la manifestation, l’appel fait par l’un des initiateurs de Yewii Askan Wi ne devrait-il pas impacter pour donner plus de motivation aux populations? L’essentiel, c’est qu’au moins, certaines animées par l’esprit patriotique, fassent acte de présence », nous dit un manifestant qui souligne que les Sénégalais ne sont pas massivement sortis répondre à l’appel des activistes.





Pour rappel, il était attendu à cette manifestation, l'Association professionnelle des régies publicitaires du Sénégal, le collectif des chauffeurs et secrétaires des CEDA du Sénégal, le collectif général des artisans et du secteur informel, le Collectif pour la défense des intérêts de Médina Wandifa, le mouvement des ex travailleurs de Huawei, les ex-travailleurs de Transplast, le cadre de concertation des réfugiés mauritaniens au Sénégal, le Collectif des Centres de traitement des épidémies, le Collectif des familles de détenus, la coalition citoyenne le peuple, le mouvement Frapp, Jammi Réew mi, Lcis, LD Debout, Sénégal Notre Priorité, le Syndicat des travailleurs des boulangeries, pâtisseries et des restaurants du Sénégal, le mouvement Y'en a marre, la coalition Yewwi Askan Wi.



Les séries de manifestations vont se poursuivre selon Guy Marius Sagna qui appelle à une mobilisation citoyenne continue pour dire « non aux abus du pouvoir » en place. Au delà de cette timide présence des manifestants, l’opposition ne devrait-elle pas faire plus pour engranger la dynamique citoyenne ?