Rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid-19 : Le groupe parlementaire de Wallu demande l’installation de nouveaux membres de la haute cour de justice et exige des sanctions…

Le groupe parlementaire Liberté-démocratie et changement a tenu un point de presse cet après-midi sur la situation au niveau de l’Assemblée nationale et dans le but de donner sa position sur les situations qui se sont déroulées dans l’hémicycle.

Le président du groupe, Mamadou Lamine Thiam, faisant le bilan du parcours de Wallu durant la plénière, a aussi évoqué la question du rapport de la Cour des comptes qui épingle plusieurs services concernant la mauvaise gestion des deniers publics, notamment les fonds Force Covid-19.

Le groupe parlementaire Liberté-Démocratie et Changement dénonce les malversations dans la gestion de la Covid-19 et, au delà des informations judiciaires ouvertes, invite le chef de l’Etat à sévir rigoureusement. « Ce rapport n’est qu’une suite des insuffisances et incohérences depuis que ce régime est en place. Nous, groupe parlementaire comptons prendre des initiatives pour que les sanctions soient prises. Nous allons saisir le président de l’Assemblée nationale pour l’élection de nouveaux membres de la haute cour de justice, organe habilité à juger le gouvernement », a informé le président du groupe parlementaire Liberté -Démocratie et Changement.