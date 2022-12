Rapport de la Cour des Comptes : L’intersyndicale des Travailleurs des Collectivités Territoriales - And Gueusseum, exige que la lumière soit faite et lance son huitième plan d’action…

Le rapport de la Cour des Comptes continue de susciter des vagues de réactions et d’indignation. Après la sortie des associations de la société civile et du gouvernement sur ce rapport, la méga coalition ISTCTS- And Gueusseum aussi a réagi sur cette affaire.



En effet, Sidya Ndiaye, Mballo Dia Thiam et camarades exigent toute la lumière sur cette affaire. « La méga coalition Intersyndicale des Travailleurs des Collectivités Territoriales - And Gueusseum constate, pour le déplorer, les manquements décelés par la Cour des Comptes dans la gestion des fonds dédiés à la pandémie de la Covid pour laquelle And Gueusseum n’avait de cesse d’alerter pour une gestion inclusive et horizontale, communautaire, contrairement à celle verticale, discriminatoire et clanique délibérément mise en place.



C’est pourquoi la méga coalition exige que la lumière soit faite et que les mesures idoines prises pour que pareille situation ne se reproduise car, n’est-il pas scandaleux, avec 1000 milliards mobilisés par le Chef de l’État, qu’on ne soit pas arrivé à remettre sur pied notre système sanitaire et social et motiver décemment ce courageux personnel qui a hissé le Sénégal sur le toit de l’Afrique avec une place honorable par les résultats enregistrés dans la maitrise et le contrôle de la Covid malgré tous les impairs enregistrés », invite l’inter coalition.



Par ailleurs les syndicalistes qui dénoncent avec fermeté, « les ponctions anarchiques de salaire dans une tentative désespérée de détourner l’attention des camarades », entendent lancer leur huitième plan d’action dès lundi avec une série d’activités. « Considérant ces avancées significatives non encore sanctionnées par des actes concrets, And Gueusseum dans sa logique revendicative pour la justice et l’équité dans le traitement salarial des travailleurs poursuit le combat par un 8ème plan d’action.



Conférence de presse le lundi 09 janvier 2023 à 15 heures au siège de la FGTS, grève de 72 heures les mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 janvier 2023 avec respect des urgences et du service minimum. Poursuite de rétention des informations sanitaires et sociales, poursuite du boycott des activités de formation, de supervision et des réunions de coordination et réunions de staff, poursuite du boycott de tous les programmes à l’exception du PEV et évaluation le samedi 14 janvier 2023 », renseigne l’inter coalition syndicale dans un communiqué signé par Mballo Dia Thiam et Sidya Ndiaye …