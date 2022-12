Rapport Cour des comptes : Les organisations de la société civile pour les élections dénoncent et exigent la démission des personnalités citées dans le rapport

Le rapport définitif de la Cour des comptes intitulé : Contrôle de la gestion du Fonds de Riposte et de Solidarité contre les Effets de la Covid19 (Force Covid) Gestion 2020 et 2021, qui a révélé des dysfonctionnements au niveau des différents démembrements de l’État impliqués dans la crise, n’a pas laissé indifférentes les organisations de la société civile du pays.



En conférence de presse ce jeudi 22 décembre, les membres des organisations de la société civile pour les élections ont dénoncé énergiquement la gestion gabégique de ces fonds et exigent la démission de tous les mis en cause impliqués dans le rapport du cour des comptesace à la presse les organisations de la société civile pour les élections ont aussi interpellé directement le président Macky Sall pour prendre ses responsabilités face cette situation.



En effet, pour joindre leurs forces afin de tirer sur la sonnette d’alarme face cette gestion nébuleuse des fonds Covid-19, les organisations de la société civile pour les élections comptent organiser le vendredi 30 décembre 2022 une grande manifestation à la place de la Nation pour dénoncer ce scandale.