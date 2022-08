Rappel à Dieu de Lamine Touré : L’ultime hommage de la presse à un confrère affable et serviable…

La presse sénégalaise s’est réveillée ce matin avec une triste nouvelle. Un de ses serviteurs, Lamine Touré, rappelé à Dieu, n’a pas laissé indifférents parents, amis, proches et confrères. Les témoignages ont été unanimes. La générosité et la disponibilité de l’ancien formateur au Centre d’études des sciences et techniques de l’information était un fervent défenseur des principes et exigences du métier qu’il s’est toujours plu de porter haut.



Ce lundi, à la cérémonie de levée du corps, ses connaissances ont rappelé le parcours d’un homme qui a toujours été au service du métier. L’ancien journaliste à la radio Sénégal était rigoureux dans la profession de journaliste, véridique et très généreux dans le partage du savoir.



Reposant désormais au cimetière musulman de Yoff, Lamine Touré laisse derrière lui une famille médiatique fière d’avoir connu et cheminé avec un pionnier de sa trempe.