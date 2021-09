Rappel à Dieu de Double Less : son fils aîné Malal Sakho raconte sa relation avec son père.

« Double less » était une personne modeste, qui a donné une bonne éducation à ses fils. « Il me disait Malal, je ne suis plus rien dans la maison, tu es leur grand frère, gère la maison. Et je lui ai dit certes je peux être leur chef, je détiens la parole de la maison, mais personnellement, tant que tu es sur terre, tu es mon chef ». C’est ainsi que s’est souvenu de son père le fils aîné des Sakho.