Rappel à Dieu de ABC: le Chef de l'Etat Macky Sall " peiné "

"Je suis très peiné d’apprendre le décès de Me Alioune Badara Cissé, membre fondateur de l’APR, ancien Ministre des affaires étrangères et ancien Médiateur de la République". C'est ainsi qu'à réagit le Chef de l'Etat Macky Sall à la suite du rappel à Dieu de ABC. Il a rendu hommage à un homme de conviction et un brave compagnon. "Qu’Allah l’accueille en son Paradis" a t'il aussi écrit.