Randonnée pédestre RESCISE 2019 : Les agents de l’État et Cie marchent ce samedi, à la place de la nation

« Le sports doit être perçu, comme un apport socioéducatif, facteur essentiel de maintien d’un corps et de l’esprit. Pour un meilleur équilibre dans le monde du travail »

ainsi s’exprimait, Tony Ndoye, un des précurseurs du sport travailliste au Sénégal. Initié en 2009, au sein de l’administration publique Sénégalaise, mais aussi au niveau des agents du service privé, le concept de sport travailliste, fait son bonhomme de chemin à travers Le regroupement sportif et culturel des institutions et services de l’Etat (RESCISE.) D’ailleurs, le président Badara Ndiaye de préciser que : « Si la pratique du sport dans le milieu du travail prend de plus en plus d’ampleur aussi bien dans le public que dans le privé, c’est que ces multiples bienfaits sont reconnus et plébiscités par la science et les experts du sport en entreprise. Selon une étude publiée par santé Canada, un salarié pratiquant au moins 30 minutes d’activités par jour, gagne 12% en productivité par rapport à ses collègues sédentaires. », renseigne Mr Ndiaye.

Revenant à la randonnée pédestre prévue ce samedi, le président du RESCISE d’insister sur le besoin impérieux de relancer leurs activités, qui avaient connu quelques années de léthargie. Toutefois, depuis 2012, le groupement qui a retrouvé un second souffle, tient régulièrement des activités sportives (Tournoi interministériel de football etc.) « Pour lancer ses activités 2019 – 2020, une randonnée pédestre est organisée ce samedi 05 octobre à partir de 09h00 à la place de la nation (Ex place de l’obélisque.) Cette randonnée s’inscrira sous le thème : « Le RESCISE pour une administration de qualité, par le sport en milieu du travail. » Nous visons à travers cette activité, à raffermir les liens et promouvoir la pratique sportive chez les agents des différents ministères et services de l’Etat du Sénégal. L’objectif est de permettre aux salariées de mieux fraterniser et profiter des bienfaits de la pratique du sport, facteur d’équilibre physique et moral… Cette randonnée pédestre marque le lancement des activités du RESCISE pour la saison 2019 / 2020. », annoncera-t-il lors de cette conférence de presse, tenue en prélude à ladite randonnée pédestre.

Dans la foulée, Badara Ndiaye de rajouter : « Le RESCISE est reconnu comme structure d’utilité publique par le chef de l’Etat… » Ceci pour insister un peu plus sur l’importance et la portée de leur organisation. Pour cette édition 2019, un itinéraire a été homologué en collaboration avec la ligue régionale, et établi comme suit : Un départ à partir de la pace de la Nation, à 9h00, un passage au rond-point RTS, à la porte du troisième millénaire, jusqu’à la corniche ouest en passant par le boulevard de la république, la place de l’indépendance, la cité port, le monument « Demba et Dupont », la rue Vincent, avenue Faidherbe, l’allée Papa Guèye Fall pour revenir à la RTS.

Une randonnée à laquelle devrait prendre part pas moins de 1000 personnes, ainsi que des personnalités telles que le ministre des sports, Matar Bâ, des députés, entre autres… Tous devraient être présents, en tenue de sport, alliant l’utile à l’agréable dans Dakar et ses ruelles. À préciser que le budget prévisionnel n’a pas été dévoilé par les organisateurs. Ces derniers ont néanmoins tendu la main aux entreprises et aux bonnes volontés pour les appuyer en matériel et en logistique...