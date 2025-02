Ramadan 2025 : La Maison de la Culture Douta Seck accueille le Salon du Ramadan les 22 et 23 février

Dans le cadre des préparatifs du mois béni de Ramadan, la Maison de la Culture Douta Seck accueillera les 22 et 23 février 2025 le Salon du Ramadan. Il s’agit d’une foire commerciale où des produits et services spécialement conçus pour rendre le Ramadan serein et agréable seront proposés.



Au programme, une activité de don de sang est prévue afin de collecter un maximum de poches de sang pour sauver des vies durant ce mois sacré. Les organisateurs ont également prévu des consultations médicales gratuites, assurées par des professionnels qualifiés, durant ces deux jours. Une attention particulière est portée aux enfants, avec des activités ludiques et pédagogiques qui leur sont dédiées. Ainsi, le Salon du Ramadan offrira aux plus jeunes des moments de joie et d’apprentissage.



Enfin, les organisateurs invitent la population à venir nombreux pour soutenir les entrepreneurs et faire de cet événement un véritable succès. « Nous comptons sur votre présence pour faire de cet événement un moment inoubliable. Venez en famille ou entre amis, et partageons ensemble ces instants de solidarité et de convivialité », ont-ils déclaré dans un communiqué transmis à Dakaractu.