RICHARD TOLL : Le maire Amadou Diop octroie 20 millions de F CFA à titre de subvention aux mouvements associatifs

33 associations sportives et culturelles de la commune de Richard Toll parmi lesquelles 26 écoles de football dont celle du Foyer de Richard Toll, des équipes de hand-ball, de basket, de courses hippiques, d’arts martiaux (karaté, taekwondo) et de scrabble ont reçu la subvention municipale.

Cette cérémonie qui s’est tenue à la salle de délibération de la ville sucrière a été présidée par le maire Amadou Mame Diop et tous les autres membres de l’équipe municipale. Une enveloppe financière de 20 millions a été débloquée pour accompagner le mouvement associatif dans le cadre de leurs activités sportives et culturelles au niveau de la cité sucrière. Au cours de cette rencontre, le maire de Richard- Toll en présence de l’inspecteur départemental des sports de Dagana, s’est félicité de la bonne compréhension des acteurs qui, malgré le retard accusé par la municipalité dans l’octroi de cette subvention, ont su garder leur mal en patience jusqu’à l’attribution effective de ce soutien municipal. Amadou Mame Diop a également souligné que la mairie de Richard Toll sera toujours à côté des acteurs du sport dans le cadre de leur mission qui est de porter haut le flambeau de la commune. C’est pourquoi, a-t-il ajouté ‘’la mairie ne ménagera aucun effort pour le bien-être des populations sur le plan sportif et culturel. Nous nous attellerons à mettre en place des plateaux sportifs modernes qui permettront aux jeunes de s’épanouir pleinement dans leurs différentes disciplines sportives. ’’ Dans le même ordre d’idées, le maire Amadou Mame Diop s’est aussi prononcé sur le souhait des acteurs sportifs de voir leur stade municipal réhabilité. Il a apporté comme réponse à cette requête que toutes les dispositions seront prises par la municipalité pour remettre à neuf cette infrastructure sportive communale qui les tient à cœur. Par ailleurs, le maire de Richard Toll a profité de l’occasion pour faire comprendre que l’équipe municipale s’est aussi engagée dans d’autres domaines de compétences transférées aux collectivités locales. Il s’agit entre autres d'investissements structurants (extension en eau potable) pour les quartiers les plus reculés pour une enveloppe financière de 120 millions.

Il a aussi mis l’accent sur les progrès obtenus dans le cadre de l’extension du réseau électrique de la commune. Selon Amadou Mame Diop, 110 millions de frs CFA ont été mobilisés pour satisfaire cette forte demande de la population. Il a également abordé la question de la construction de la nouvelle gare routière de Richard Toll dont le coût du financement tourne autour de 240 millions, sans compter la réhabilitation du pont Sermat qui va coûter une bagatelle de 150 millions.