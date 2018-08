RÉVOCATION DE KHALIFA SALL : Me Ciré Clédor Ly charge le président Macky Sall et son entourage

"Cette révocation est un non événement. Elle traduit plutôt un manque de courage du pouvoir politique, le manque d'élégance du chef de l'État et la médiocrité dans les prises de décision au sommet de l'État.

Je ne serais pas surpris par le retrait de ce décret qui est la quintessence d'une incompétence de l'entourage du président de la République. Le texte de droit et les valeurs républicaines et démocratiques étant aux oubliettes, c'est avec tristesse que le Sénégal dirigé par un despotisme mal éclairé, s'achemine vers un fascisme tropicalisé avec un pouvoir législatif inféodé au pouvoir judiciaire comme appendice.

Un triple objectif est visé par ce décret :

1 - affaiblir financièrement un challenger

2-accélérer la transhumance politique dans la période ouverte pour les parrainages.

3- invalider toute candidature du maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall avec le même modus operandi utilisé pour Karim Wade : une décision de justice.

N'a t-on pas pris l'arrêt de la Cour d'appel pour un visa? C'est triste pour le Sénégal... "