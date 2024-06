Défendre la République :Un Appel à la vigilance contre les Forces déstabilisatrices

Depuis l'élection du président Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République du Sénégal, avec Ousmane SONKO comme premier ministre, notre pays a franchi un tournant décisif. La victoire du parti PASTEF, après une lutte acharnée de près d'une décennie, marque un nouveau départ pour le Sénégal. Cependant, cette victoire est maintenant menacée par des forces intérieures cherchant à déstabiliser notre gouvernement légitimement élu.



Parmi ces forces, certains journalistes et membres de l'ancien régime, notamment ceux de l'APR, s'activent pour détourner l'attention du peuple sénégalais des véritables enjeux de développement et de justice sociale. Leur objectif est clair : perturber notre chemin vers la transformation économique et sociale, un chemin que nous avons courageusement emprunté malgré les obstacles.



Il est important de rappeler que l'ancien régime a laissé notre pays dans une situation économique désastreuse. Les rapports de l'Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) et d'autres organes de contrôle révèlent des cas flagrants de détournements de fonds publics et de mauvaise gouvernance. Ces révélations ne doivent pas être oubliées, et ceux qui ont conduit notre nation à la ruine doivent répondre de leurs actes.



À ceux qui tentent de nous déstabiliser, nous disons ceci : si nous avons pu tenir tête à vos manœuvres pendant près de dix ans sans être au pouvoir, aujourd'hui que nous y sommes, nous sommes encore mieux préparés à défendre notre pays. Le développement et la reddition des comptes sont au cœur de notre engagement, et nous ne permettrons à personne de nous détourner de cet objectif.



Ces forces déstabilisatrices, qu'elles proviennent de journalistes corrompus ou de membres du précédent régime, doivent comprendre que leur temps est révolu. Ils devraient avoir honte de leurs actions passées et de leurs tentatives actuelles de nuire à notre nation. Leur silence serait le seul acte de dignité qu'ils pourraient offrir à ce stade.



Nous appelons également à la vigilance de tous les Sénégalais. Ensemble, nous devons rester unis pour soutenir notre Président et notre Premier Ministre, et continuer à travailler pour le bien-être de notre nation.