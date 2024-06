Campagne agricole 2023/2024 à Kolda : Remise de matériel agricole aux producteurs de Saré Kédian, Saré Mansaly par le PADAER II…

Pour l’atteinte de la souveraineté alimentaire, le PSAAR (plateforme de services agricoles et activités rurales) et le PADAER II ont procédé à la remise de matériel agricole aux producteurs. Ainsi, cet équipement a été remis aux villages de Saré Kédian et Saré Mansaly du département de Kolda pour les aider à booster la production agricole par l’entrepreneuriat rural. Cela va leur permettre aussi d’être modernes et autonomes en s’inscrivant en parfaite harmonie avec le concept « jub, jubal, jubanti ».

En ce sens, Abdoul Latif Diallo, le chef d’antenne du PADAER II, estime que cette initiative va participer à la réduction de la pauvreté et augmenter les revenus des ménages.

Dans ce sillage, le PSAAR a distribué du matériel composé de 20 paillettes en bois, une bascule grand modèle, une balance, un charriot grand modèle et petit modèle, une machine à coudre les sacs, 5 bâches grand modèle, un pulvérisateur, deux râteaux, deux pics, deux pelles. À cela, il faut ajouter un lot d'équipement de protection (gants, masques, combinaisons, casquettes, lunettes), trois tables de réunion, deux tables de bureau, chaises et fauteuils de bureau et pour visiteurs, une échelle, des ventilateurs, ordinateurs de bureau, imprimantes, armoires, meuble de rangement, 50 chaises pour la salle de réunion (chaque PSAAR).

À en croire Abdoul Latif Diallo, « cela permet de rendre opérationnels les PSAAR en diversifiant les offres de services comme les stockages, les activités maraichères, les activités de formation. D’ailleurs, dans le département de Kolda, deux PSAAR ont été construits respectivement à Saré Mansaly et Saré Kédian tous équipés et un troisième a Mbouroucko dans le département de Médina Yoro Foula qui complètent les 21 magasins de 120 tonnes dans la région. Tout ceci est pour renforcer la résilience économique et accompagner les producteurs du monde rural par le biais de l'entrepreneuriat. »

Dans cette optique, une boutique de produits phytosanitaires a été ajoutée à ce complexe. Dans la foulée, un périmètre maraicher d'un hectare a été équipé d'un forage avec un système d'irrigation moderne et un abri moulin. L'objectif est de lutter contre le chômage, la sécurisation des productions pour éviter les feux de brousse entre autres...