RETROUVAILLES AMA BALDÉ/BOY NIANG II : Abdou Karim Sall s'en félicite

Le responsable apériste de Pikine et Directeur général de l'ARTP Abdou Karim Sall était hier présent lors des retrouvailles entre Ama Baldé et Boy Niang II chez Eumeu Sène.

Les lutteurs de Pikine ont réglé leurs querelles et main dans la main, ils ont décidé de travailler ensemble pour la victoire de Pikine. Ceci, devant Abdou Karim Sall qui magnifie le geste de chacun et s'en félicite.