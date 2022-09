REPORTAGE MAGAL 2022 / Le Dahira Muqadimatul Qidma - De Serigne Saliou Mbacké à Al Mountaqa : Que d’exploits et de maîtrise !

À Touba, s’il vous vient l’idée de citer les dahiras qui ne passent pas inaperçus, mieux vaudra commencer par Muqadimatul Qidma. La structure agit sur tous les édifices religieux depuis sa création du temps de Serigne Saliou Mbacké.

Rappelons d’ailleurs que c’est le patriarche de Xelcom qui l’avait initié, modulé et charpenté. Aujourd’hui et très exactement, 152 mosquées sont sous sa tutelle, tout comme plusieurs centaines d’autres qui n’accueillent pas les prières du vendredi en plus des mausolées et cimetières. Ses membres veillent non seulement sur la sécurité de ces lieux, mais se chargent aussi de l’entretien. À quelques encablures de l’édition 2022 du Grand Magal de Touba, Dakaractu - Touba est allé fouiller pour mieux appréhender ce dahira qui fait aujourd’hui, la fierté du Khalife Général des Mourides.