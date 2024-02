[REPORTAGE ] À HISNUL ABRAAR: Ces champs de Cheikh Bass qui conjuguent éducation et travail

Située à moins d’une dizaine de kilomètres du Ranch de Dolli, Hisnul Abraar fut une zone inexploitée qui n’a jamais intéressé l’homosenegalensis. Conscient que le Sénégal ne peut se développer sans le travail et l’éducation, le fils cadet du quatrième khalife général des Mourides a exploré ces terres et y a rendu possible la vie de l’homme . Renforcé par le ndigël de Serigne Mountakha Mbacké, le chef religieux y a installé un daara et œuvré pour que la zone ne soit plus aussi sauvage que jadis . Aujourd’hui, c’est une localité qui a complètement changé de visage et qui a compris que son émancipation économique passe par l’agriculture.