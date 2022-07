REBOISEMENT À DAKAR : 810.000.000 plants (arbres) déjà disponibles pour la région

Abdou Karim Sall, Ministre de l'environnement et du développement durable, a présidé un CRD spécial portant sur la campagne de reboisement dans la région ce 5 Juillet 2022 à Dakar.



Le ministre compte poursuivre la campagne de reboisement dans toutes les régions du Sénégal et invite tous les maires à se joindre à ce projet pour rendre toutes les communes vertes. 810.000.000 plants (arbres) sont déjà disponibles pour la région de Dakar. Selon lui, cette année sera une année exceptionnelle, il faut mettre l'accent sur le reboisement des villages et des forêts. Il appelle l'ensemble des gouverneurs du Sénégal à organiser des journées de CRD pour préparer la journée de l'arbre le 07 août 2022 et la campagne de reboisement. Les travaux du Parc forestier de Dakar Yoff vont démarrer au mois d'août, a-t-il aussi précisé...