RD Congo- Sénégal : au-delà de la qualité, l’émotion comme clé du succès.


RD Congo- Sénégal : au-delà de la qualité, l’émotion comme clé du succès.
Le Sénégal s’avance vers un rendez-vous décisif ce mardi 9 septembre 2025 face à la RD Congo, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Malgré la victoire obtenue hier contre le Soudan, les Lions de la Téranga n’ont pas totalement rassuré sur le plan de la forme. Certes le résultat est essentiel pour la suite mais le contenu était mitigé, accentuée par l’absence d’une vraie maîtrise du jeu, étendue sur toute la durée de la partie. Par séquences, l’équipe a montré des signes de passivité, laissant l’initiative à son adversaire, qui aurait pu en profiter pour changer le cours du match. Il y a un manque de constance et parfois de précisions face au but. Néanmoins, il y a eu de bonnes séquences individuelles et collectives mais non prolongées.


Face aux Léopards congolais, un adversaire porté par sa place actuelle au niveau du classement, l’énergie et l’intensité de ses supporters, ce type de relâchement pourrait coûter cher. Les Congolais tenteront d’imposer un rythme soutenu, et tout relâchement pourrait offrir des opportunités aux Léopards. La qualité technique et individuelle du Sénégal n’est plus à démontrer, mais elle ne suffira pas à faire la différence à Kinshasa. Pour espérer s’imposer, les Lions devront maintenir leur niveau de performance sur la durée et contrôler le tempo du match.

Ce qu’il faut absolument faire contre la RD Congo, c’est dans un premier temps de ne pas subir l’intensité congolaise, c’est une équipe qui vit d’émotion, si on leur laisse l’initiative, ils prennent confiance. Ensuite il faut prendre l’initiative du jeu, être maître du tempo, imposer notre rythme dès le coup d’envoi, avoir soif du ballon, concrétiser toujours en cas de perte de balle par le contre-pressing, avoir la possession et la maîtrise du ballon, et ne jamais relâcher.
Pour terminer, il faut transformer l’émotion en force collective, montrer faim, fierté et solidarité à chaque duel.

A côté des qualités techniques, tactiques et coordinatrices il y a lieu de souligner l’émotion, quatrième pilier pour un footballeur de qualité et logée dans le sillage mental. Ce dernier est la base ou secret de toute réussite surtout dans le domaine sportif. Chaque joueur doit donner plus que pour lui-même et jouer pour le collectif en pensant au peuple sénégalais. Le vrai défi sera émotionnel. Les Lions devront puiser dans la fierté nationale, l’esprit de conquête et la constance dans l’effort. Ce n’est qu’en combinant talent et intensité que l’équipe pourra imposer son rythme, étouffer les velléités congolaises et s’ouvrir la voie vers une qualification historique.


Car mardi, il ne s’agira pas seulement d’un match de football. Ce sera une bataille de volonté, une place dans l’histoire, un affrontement où chaque duel, chaque course et chaque geste collectif comptera. Le Congo va essayer de nous bousculer par l’intensité et l’émotion, mais c’est à nous de montrer que notre qualité, associée à notre détermination, est intouchable. Pour le Sénégal, la victoire passera par une seule exigence : ne jamais céder l’initiative, et jouer avec le cœur, la rage, la fierté d’être Sénégalais du début à la fin.

Baye Fara Sambe 
UEFA Entraîneur - Formateur  
Allemagne.
Autres articles
Samedi 6 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Krépin Diatta lance le défi : « Le Sénégal va renverser le Congo et poursuivre sa route ! »

Krépin Diatta lance le défi : « Le Sénégal va renverser le Congo et poursuivre sa route ! » - 06/09/2025

Pape Guèye : « L’objectif était de prendre trois points, maintenant place à la bataille finale contre la RDC »

Pape Guèye : « L’objectif était de prendre trois points, maintenant place à la bataille finale contre la RDC » - 06/09/2025

Moussa Niakhaté promet la guerre : « On va conquérir le Congo pour viser le titre ! »

Moussa Niakhaté promet la guerre : « On va conquérir le Congo pour viser le titre ! » - 06/09/2025

Sénégal vs Soudan : Pape Thiaw sort un Onze de Feu avec Mané, Dia et Ndiaye pour écraser les Crocodiles

Sénégal vs Soudan : Pape Thiaw sort un Onze de Feu avec Mané, Dia et Ndiaye pour écraser les Crocodiles - 05/09/2025

Messi vers ses adieux en Argentine ? L’émotion envahit Scaloni et la presse

Messi vers ses adieux en Argentine ? L’émotion envahit Scaloni et la presse - 05/09/2025

Benjamin Feindouno, frère de Pascal, retrouvé mort… le corps en état de décomposition

Benjamin Feindouno, frère de Pascal, retrouvé mort… le corps en état de décomposition - 04/09/2025

Sponsoring : Le Real Madrid et Afrika Banque scellent un partenariat stratégique pour l’Afrique de l’Ouest

Sponsoring : Le Real Madrid et Afrika Banque scellent un partenariat stratégique pour l’Afrique de l’Ouest - 03/09/2025

El Hadji Malick : « Le Soudan est un piège, mais le Sénégal est prêt à tout écraser… »

El Hadji Malick : « Le Soudan est un piège, mais le Sénégal est prêt à tout écraser… » - 02/09/2025

Un vent de fraîcheur à la Tanière : Moustapha Mbow prêt à apprendre, mais surtout à triompher

Un vent de fraîcheur à la Tanière : Moustapha Mbow prêt à apprendre, mais surtout à triompher - 02/09/2025

Transfert officiel/ Aliou Thiaré rejoint le Dynamo Kiev et compte relever un grand défi à 22 ans

Transfert officiel/ Aliou Thiaré rejoint le Dynamo Kiev et compte relever un grand défi à 22 ans - 02/09/2025

DÉSORMAIS OFFICIEL / Nicolas Jackson va jouer au Bayern Munich.

DÉSORMAIS OFFICIEL / Nicolas Jackson va jouer au Bayern Munich. - 02/09/2025

Mercato / M'Baye Niang signe à Gençlerbirligi, promu en Süper Lig

Mercato / M'Baye Niang signe à Gençlerbirligi, promu en Süper Lig - 02/09/2025

Habib Diallo/ Retour au FC Metz

Habib Diallo/ Retour au FC Metz - 31/08/2025

Inquiétude autour d’Ismaïla Sarr à quelques jours du choc Sénégal–RDC… Il s'est tenu la cuisse

Inquiétude autour d’Ismaïla Sarr à quelques jours du choc Sénégal–RDC… Il s'est tenu la cuisse - 31/08/2025

CAS NICOLAS JACKSON- Retournement de situation - Chelsea retient son joueur

CAS NICOLAS JACKSON- Retournement de situation - Chelsea retient son joueur - 30/08/2025

Nécrologie : Décès de Robert Diouf, ancienne gloire de la lutte traditionnelle

Nécrologie : Décès de Robert Diouf, ancienne gloire de la lutte traditionnelle - 29/08/2025

CHAN 2025 : Le Sénégal se console avec le bronze face au Soudan

CHAN 2025 : Le Sénégal se console avec le bronze face au Soudan - 29/08/2025

Élection à la FSF : Le recours de Mady Touré déclaré irrecevable

Élection à la FSF : Le recours de Mady Touré déclaré irrecevable - 29/08/2025

Wally B. Seck en tête du classement Billboard France et lancement de son nouveau clip « Mon combat »

Wally B. Seck en tête du classement Billboard France et lancement de son nouveau clip « Mon combat » - 28/08/2025

Tirage de la Ligue des Champions 2025/2026/ Focus sur les clubs français et les affiches de prestige

Tirage de la Ligue des Champions 2025/2026/ Focus sur les clubs français et les affiches de prestige - 28/08/2025

Mondial 2026 – Pape Thiaw dévoile sa liste contre le Soudan et la RD Congo : un nouveau Lion rejoint la Tanière

Mondial 2026 – Pape Thiaw dévoile sa liste contre le Soudan et la RD Congo : un nouveau Lion rejoint la Tanière - 28/08/2025

L’Allemagne, tremplin des footballeurs français vers les sommets ( Par Baye Fara Sambe )

L’Allemagne, tremplin des footballeurs français vers les sommets ( Par Baye Fara Sambe ) - 26/08/2025

Élection à la FSF : Mady Touré dépose un recours pour contester les résultats

Élection à la FSF : Mady Touré dépose un recours pour contester les résultats - 25/08/2025

EVERTON- Illiman Ndaye marque le 1er but officiel enregistré à « Hill Dickinson Stadium »

EVERTON- Illiman Ndaye marque le 1er but officiel enregistré à « Hill Dickinson Stadium » - 24/08/2025

AFROBASKET 2025 – Le Sénégal décroche le bronze face au Cameroun (98-72)

AFROBASKET 2025 – Le Sénégal décroche le bronze face au Cameroun (98-72) - 24/08/2025

PREMIER LEAGUE – Ismaïla Sarr ouvre son compteur avec Crystal Palace

PREMIER LEAGUE – Ismaïla Sarr ouvre son compteur avec Crystal Palace - 24/08/2025

ARABIE SAOUDITE / Al-Nassr perd devant Al-Ahli aux penalties… Édouard Mendy arrête un tir décisif et prive la Supercoupe à Sadio Mané

ARABIE SAOUDITE / Al-Nassr perd devant Al-Ahli aux penalties… Édouard Mendy arrête un tir décisif et prive la Supercoupe à Sadio Mané - 24/08/2025

CHAN 2025 – Le rugissement sénégalais fait taire les Cranes à Kampala

CHAN 2025 – Le rugissement sénégalais fait taire les Cranes à Kampala - 23/08/2025

1/2 finale AfroBasket 2025 : Le Mali prend sa revanche et domine le Sénégal (88-80)

1/2 finale AfroBasket 2025 : Le Mali prend sa revanche et domine le Sénégal (88-80) - 23/08/2025

Lutte : Gaston Production décroche le choc Ada Fass vs Eumeu Sène en avril 2026

Lutte : Gaston Production décroche le choc Ada Fass vs Eumeu Sène en avril 2026 - 23/08/2025

RSS Syndication