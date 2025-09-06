RD Congo- Sénégal : au-delà de la qualité, l’émotion comme clé du succès.

Le Sénégal s’avance vers un rendez-vous décisif ce mardi 9 septembre 2025 face à la RD Congo, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Malgré la victoire obtenue hier contre le Soudan, les Lions de la Téranga n’ont pas totalement rassuré sur le plan de la forme. Certes le résultat est essentiel pour la suite mais le contenu était mitigé, accentuée par l’absence d’une vraie maîtrise du jeu, étendue sur toute la durée de la partie. Par séquences, l’équipe a montré des signes de passivité, laissant l’initiative à son adversaire, qui aurait pu en profiter pour changer le cours du match. Il y a un manque de constance et parfois de précisions face au but. Néanmoins, il y a eu de bonnes séquences individuelles et collectives mais non prolongées.





Face aux Léopards congolais, un adversaire porté par sa place actuelle au niveau du classement, l’énergie et l’intensité de ses supporters, ce type de relâchement pourrait coûter cher. Les Congolais tenteront d’imposer un rythme soutenu, et tout relâchement pourrait offrir des opportunités aux Léopards. La qualité technique et individuelle du Sénégal n’est plus à démontrer, mais elle ne suffira pas à faire la différence à Kinshasa. Pour espérer s’imposer, les Lions devront maintenir leur niveau de performance sur la durée et contrôler le tempo du match.



Ce qu’il faut absolument faire contre la RD Congo, c’est dans un premier temps de ne pas subir l’intensité congolaise, c’est une équipe qui vit d’émotion, si on leur laisse l’initiative, ils prennent confiance. Ensuite il faut prendre l’initiative du jeu, être maître du tempo, imposer notre rythme dès le coup d’envoi, avoir soif du ballon, concrétiser toujours en cas de perte de balle par le contre-pressing, avoir la possession et la maîtrise du ballon, et ne jamais relâcher.

Pour terminer, il faut transformer l’émotion en force collective, montrer faim, fierté et solidarité à chaque duel.



A côté des qualités techniques, tactiques et coordinatrices il y a lieu de souligner l’émotion, quatrième pilier pour un footballeur de qualité et logée dans le sillage mental. Ce dernier est la base ou secret de toute réussite surtout dans le domaine sportif. Chaque joueur doit donner plus que pour lui-même et jouer pour le collectif en pensant au peuple sénégalais. Le vrai défi sera émotionnel. Les Lions devront puiser dans la fierté nationale, l’esprit de conquête et la constance dans l’effort. Ce n’est qu’en combinant talent et intensité que l’équipe pourra imposer son rythme, étouffer les velléités congolaises et s’ouvrir la voie vers une qualification historique.





Car mardi, il ne s’agira pas seulement d’un match de football. Ce sera une bataille de volonté, une place dans l’histoire, un affrontement où chaque duel, chaque course et chaque geste collectif comptera. Le Congo va essayer de nous bousculer par l’intensité et l’émotion, mais c’est à nous de montrer que notre qualité, associée à notre détermination, est intouchable. Pour le Sénégal, la victoire passera par une seule exigence : ne jamais céder l’initiative, et jouer avec le cœur, la rage, la fierté d’être Sénégalais du début à la fin.



Baye Fara Sambe

UEFA Entraîneur - Formateur

Allemagne.