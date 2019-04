Qui se cache dernière le personnage de "Chérif Maal" de la série "Idoles" ?

Acteur dans plusieurs films qui ont fait preuve de succès dans le monde du cinéma, le jeune Ababacar Oualy fait partie des jeunes artistes ambitieux qui concurrencent les grands acteurs du monde.

Il avoue que ce métier lui a été choisi par sa daronne, et celle-ci avait vu juste car les artistes aînés l'ont confirmé dès le début de sa carrière. Cependant ses prestations dans la série "idoles" ont fait de lui une star dans la société sénégalaise.

Dans le personnage de " CHÉRIF MAAL" il a su interpréter des rôles différents qui ont complètement charmer le grand public. Ababacar Oualy s'engage à porter le flambeau pour être parmi les acteurs qui vont mener le cinéma de l'avant, à commencer par s'assurer de la qualité des productions locales qui connaissent plus plus en plus la modernisation et le respect des normes du cinéma.