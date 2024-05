Qui est Mame Seydou Ndour, nouveau directeur général de la police nationale ?

Nommé lors du conseil des ministres de ce mercredi, le nouveau Directeur Général de la Police Nationale (DGPN) n’est pas en terrain inconnu. Il fait ses premiers pas à l’école Bassang Goumba de Grand Dakar avant d'intégrer par la suite l’école Prytanée militaire de Saint-Louis, de 1982 à 1989 pour y obtenir le bac qui le conduit à l’UCAD avec le rêve de devenir un médecin comme son père. Il n’en sera rien parce qu’il tombera dans la faculté de droit. En 1993, il décroche sa maîtrise de droit privé, option droit des affaires. En 1994, il réussit le concours direct des officiers de la police. En 1996, il passe avec brio le concours de commissaire de police et rejoint son premier poste au commissariat d’arrondissement de Thiaroye. Il fit plusieurs commisariats du pays et passera dans plusieurs services de la police, sans compter ses multiples missions onusiennes. Il va se spécialiser dans les affaires de drogue après un diplôme obtenu à Paris, mention: répression illicite des stupéfiants. Il a servi à Mbour et a été également contrôleur général de la Police en 2022. C’est au niveau de l’Office central de Répression du Trafic illicite des Stupéfiants (OCRTIS) qu’il s’est le plus distingué avec ses réalisations. D’ailleurs, en 2014, il a été élu personnalité de l’année par des ONG de lutte contre les drogues telles que « Jamra » et l’Observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles, en reconnaissance de son engagement dans la lutte contre les stupéfiants...