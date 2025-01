Qui est Mahmadane Sarr, propriétaire de Lansar Auto et fils de Mbaye Sarr, PDG Senecartours ?

Le parquet du pool judiciaire financier commence à sévir. Dans son lot d'arrestations pour " blanchiment d'argent", se trouve un homme d'affaires, gérant d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée (SUARL), qui n'est personne d'autre que Mahmadane Sarr, propriétaire depuis plusieurs années (2017) du parc de location automobile Lansar Auto.



Dane Sarr, plus connu sous le nom de Mahmadane Sarr, est le fils de Mbaye Sarr, président-directeur général de Senecartours. C'est un homme d'affaires, très connu du milieu de la location de véhicules de luxe. Dane Sarr est le propriétaire du parc automobile, dénommé ,"Lansar Auto", qui se trouve à Yoff. Il loue des véhicules de luxe à des personnalités depuis plusieurs années. C'est en 2020 qu'il avait gagné le marché de location de véhicules de la Présidence de la République. Toutefois, il est reproché à Mahmadane Sarr par le parquet du pool Judiciaire Financier un blanchiment de capitaux avoisinant la somme de 14 milliards de Francs Cfa, plus précisément 13 610 088 725 ( treize milliards six cent dix millions quatre vingt mille sept cent vingt-cinq francs).



Décret 2021-3 de Janvier 2021 Relatif à l'utilisation et à la gestion des véhicules administratifs à "coups de milliards"



En effet, en application du décret 2021-03 du 06 Janvier 2021 relatif aux véhicules administratifs, l’Etat du Sénégal avait engagé une réforme en profondeur des modalités d’acquisition, d’utilisation et de gestion des véhicules administratifs.



Son principal objectif était de «réduire les dépenses budgétaires liées à l’acquisition, l’utilisation, la réparation et l’entretien des véhicules administratifs, tout en faisant participer le secteur privé à la prise en charge des besoins de déplacement des structures de l’Administration, en vue de rationaliser et d’optimiser son parc automobile», avait indiqué le communiqué d'alors daté du jeudi 13 octobre 2022. Outre ces marchés de location annuelle avec la Présidence de la République, Mahmadane Sarr avait signé plusieurs contrats de location de véhicules avec les ministères et d'autres autorités du régime sortant de Macky Sall, ce qui lui rapportait beaucoup d'argent.



Placement sous mandat de dépôt par le PJF



Convoqué à la Division des Investigations Criminelles (DIC), dans un premier temps, le sieur Sarr a fourni des justificatifs qui n'ont pas convaincu les enquêteurs. Mahmadane Sarr fait face à de lourdes accusations. Les enquêteurs du PJF lui reprochent d’avoir profité de contrats douteux pour la location de véhicules haut de gamme à l’État, facturant en moyenne 2 milliards de FCFA par an. Parmi les modèles mis à disposition figuraient des Toyota, Mercedes, BMW et Nissan Patrol, utilisés notamment lors des déplacements officiels et des campagnes électorales du régime de Macky Sall. Ce mercredi 15 janvier le parquet du Pool Judiciaire Financier a sorti un communiqué pour informer l'opinion du placement sous mandat de dépôt " d' un gérant d'une SUARL" , à la suite d'un rapport de la cellule Nationale de Traitement des Informations Financières ( Centif).