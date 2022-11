Qatar vs Sénégal : Vers un probable 4-3-3 avec Pape Gueye, et un retour d’Abdou Diallo dans l’axe, ballotage entre Krepin et ilimane Ndiaye…

Parfois, il est nécessaire de conserver ses fondamentaux, notamment dans le football où les certitudes permettent d'avancer lentement, mais sûrement.Pour se relancer ce vendredi, lors du choc contre les Qataris, Aliou Cissé tient une assez bonne carte dans sa manche avec son bon vieux système de jeu à 4-2-3-1 !Un 4-3-3 qui ne mettrait pas forcément en lumière un profil tel que celui d'Ilimane Ndiaye plus à l’aise et décisif au cœur du jeu qu’isolé sur un côté. Pourtant, la titularisation d’ilimane Ndiaye est fortement pressenti, même si Aliou Cissé n’entend pas trop chambouler son onze qui lui avait donné satisfaction contre la Hollande. Et si finalement Pape Guèye prenait tout simplement la place de Cheikhou Kouyaté au milieu ?On se souvient encore que lors de la CAN 2019 perdue (1-0, face à l’Algérie), Aliou Cissé avait quasiment joué tout le tournoi avec ce système à 4-2-3-1. Les Lions s’en étaient assez bien sortis dans l’ensemble, avec la fameuse paire de milieu de terrain, Pape Alioune Ndiaye, Idrissa Gana Guèye, qui ratissait tout sur son passage en plus d’offrir plus de profondeur au jeu des Lions.Quelques années plus tard, avec des joueurs différents et un autre contexte, El Tactico pourrait remettre le même schéma pour mieux prendre à revers le Qatar devant ses milliers de supporters attendus au stade Al-Thumama de Doha.On se retrouverait alors avec un onze légèrement remanié avec une défense plus classique, compte non tenu du latéral gauche, Ismaël Jakobs, qui devrait démarrer. En plus du retour du duo axial, Abdou Diallo et Kalidou Koulibaly, secondé par Youssouph Sabaly et Édouard Mendy…Dans cette animation tactique, les deux plaques tournantes de l’entrejeu, Gana Guèye et Nampalys Mendy auront devant eux, un milieu plus créatif, Pape Guèye (ou peut-être Ilimane Ndiaye qui reste une sérieuse option), capable d’apporter du liant entre le milieu et l’attaque sénégalaise.A priori, Ismaïla Sarr en piston ailier droit et Krépin Diatta en ailier gauche devraient être reconduits, à moins que Krépin dont le match contre la Hollande n’a pas forcément convaincu, ne cède sa place à Ilimane Ndiaye qui se retrouverait sur le côté droit.Tout compte fait, le 4-3-3 ferait les affaires de Pape Guèye qui reste un sérieux candidat dans le onze de départ de Cissé. Alors que Ilimane Ndiaye voire Pape Matar Sarr sont taillés pour un 4-2-3-1...Des cas de figure qui restent envisageables parmi des dizaines d’autres. L’un des meilleurs joueurs du match contre la Hollande, Boulaye Dia a de fortes chances de démarrer cette rencontre malgré la menace « Bamba Dieng » et l’option Famara Diédhiou…