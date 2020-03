« Tranches de Vie », c'est le tout nouveau recueil de cinq nouvelles publié par le journaliste auteur, Moussa Seydou Diallo.



Dans cet ouvrage, l'auteur traite des faits de société tels que le trafic des êtres humains, la beauté et l'authenticité de l'éthique Jallonké et évoque également le rapport des humains dans un monde caractérisé par des conflits et de la dégradation des mœurs.



Dans ce recueil, l'auteur invite la population à une rétrospection sur les comportements pour influencer les entourages.



L'écrivain Journaliste sensibilise également les jeunes à une meilleure prise de conscience.

"Il ne faudrait pas qu'on fasse croire aux jeunes qu'il n'est pas possible de réussir. Par contre, les jeunes doivent savoir qu'ils sont les maîtres de leur destin. Et ils ne peuvent pas déléguer leur destin à un autre", tentera de convaincre Moussa Seydou Diallo.