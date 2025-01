Protection sociale et création d'emplois : L'Allemagne et le Sénégal s'engagent pour des projets de facilité d'investissemen

La République Fédérale d'Allemagne et le ministère de l'Industrie et du Commerce ont organisé une conférence de presse pour présenter l'édition 2025 de l'appel à projets du Sénégal, intitulé « Création d'emplois et protection sociale ». L'initiative spéciale de l'Allemagne opère sous la marque Invest for jobs. L'objectif de cette initiative est de créer, en coopération avec les entreprises, jusqu'à 100 000 emplois de qualité et d'améliorer les conditions de travail, ainsi que la protection sociale dans huit pays partenaires, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, le Maroc, le Rwanda et la Tunisie.



Selon l'ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne au Sénégal, Sonke Siemon, la particularité de cet appel à propositions de projets de la facilité Investissements repose sur la protection sociale. Cette protection sociale peut être une assurance maladie supplémentaire, une contribution pour la retraite. Il affirme que le programme a toujours visé dès le début à obtenir deux résultats, dont l'augmentation de la profitabilité des entreprises et la création d'emplois décents. Voilà pourquoi, il estime que le premier pas consiste à ce que les entreprises soumettent des propositions d'investissement pour trouver une solution avant de déterminer les conditions du projet.



Ayant présidé l'activité, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a d'abord remercié l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Sonke Siemon, la directrice d'Invest for Jobs de KRW, ainsi que tous les partenaires allemands. Pour lui, ce projet est en réalité une innovation majeure sur ses deux angles. Il s'agit d'une innovation qui est celle de la protection sociale et la base économique sur les investissements dans le domaine de l'entreprise pour la création d'emplois. L'autre aspect qu'il évoque est le financement de l'économie.



Sur ce point, il précise que l'un des freins au développement de l'industrie du Sénégal réside dans le secteur primaire (l'agriculture et la pêche), mais aussi du tertiaire (les services de l'investissement). Car dans les banques, 90 % de leurs crédits vont aux grandes sociétés, au moment où les PME ne bénéficient que de 10 % des investissements. C'est en ce sens que ce programme vient combler un déficit en termes d'opportunité et de financement pour les entreprises. En tout état de cause, le ministre a demandé aux PME et à toutes les entreprises sénégalaises de répondre massivement.