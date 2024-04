Protection des Données: Le ministre en charge du numérique invité à présenter un projet de loi d'orientation au prochain CM

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a activé le mode fast-track pour la sécurisation des données. Il a instruit, ce mercredi 17 avril 2024 lors du Conseil des Ministres, le ministre en charge du Numérique à présenter lors de la tenue du prochain CM, un projet de loi d'orientation sur les données et leur sécurisation conformément à la politique de promotion de la souveraineté numérique. Il a, par ailleurs, demandé au Premier Ministre et aux membres du Gouvernement de veiller à la sécurisation des données dans le secteur public, à la Présidence de la République, à la Primature et dans les Ministères en particulier.