Propos de Cheikh Omar Diagne: les petits-fils d’Ahmadou Bamba Mbacké annoncent une marche pacifique

Les petits-fils de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké avaient prévu une marche pacifique à la Place de la Nation pour exprimer leur désaccord à l'égard de Cheikh Omar Diagne qui aurait tenu des propos jugés irrespectueux envers Serigne Touba, fondateur du mouridisme et figure vénérée au Sénégal. Cependant, cette marche n’a pas été autorisée par les autorités compétentes, suscitant la frustration chez les descendants du guide religieux.





Face à ce refus, les petits-fils de Serigne Touba ont tenu une conférence de presse ce même jour à la mosquée Massalikoul Djinane. Devant un public attentif, ils ont exprimé leur indignation et leur détermination à défendre l’honneur de leur aïeul. "Nous ne pouvons rester silencieux face à ces propos qui heurtent la mémoire de Serigne Touba", a déclaré. Serigne Sidy MBACKÉ



Au cours de cette rencontre avec la presse, ils ont interpellé les plus hautes autorités du pays, notamment le président Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, leur demandant d’intervenir pour garantir le respect dû à Serigne Touba et à la communauté mouride. Ils appellent les autorités à prendre des mesures contre Cheikh Omar Diagne, dont les déclarations sont perçues comme une atteinte à la cohésion sociale et religieuse.



Malgré l’interdiction initiale de leur manifestation, les petits-fils de Serigne Touba ne comptent pas en rester là. Ils ont donné rendez-vous à tous les musulmans du pays le vendredi prochain pour une nouvelle marche pacifique, appelant à la mobilisation générale. "Cette marche sera l'occasion pour tous les fidèles de montrer leur attachement aux valeurs de paix et de tolérance prônées par Serigne Touba, mais aussi de manifester leur désapprobation face à ceux qui tentent de semer la division", ont-ils conclu.