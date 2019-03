Promotion de la langue arabe : La Palestine décerne des prix "Al Quds As-Sharif " (Jérusalem) aux étudiants de l’UCAD

Le département d’arabe de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a été plongé ce samedi 23mars au cœur de la culture palestinienne.



Faisant de la promotion de la culture arabe sa priorité, l’ambassadeur de la Palestine au Sénégal, Son Excellence Sawfat Ibraghith, a primé les deux meilleurs étudiants de la faculté des Lettres et Sciences humaines modernes en langue arabe. Il s’agit de Mouhamed Ndiaye et de Abdoul Aziz Dia respectivement en Master 1 et en Licence 3.



Ses distinctions sont constituées d’un trophée, d’un diplôme de reconnaissance, d’une enveloppe symbolique ainsi qu’un Keffieh qui, selon l’ambassadeur évoque l’ancrage de la nation sénégalaise à la cause palestinienne. D’autre part, ces prix visent aussi à renforcer les bonnes relations sénégalo-palestiniennes.



En outre, le représentant diplomatique de la Palestine a profité du lancement de ce prix à la mémoire de la ville de Jérusalem pour évoquer des questions brûlantes comme le statut de Jérusalem et l’attaque perpétrée à Christchurch entre autres.