Promotion SONAGED / BEM Dakar : 201 étudiants honorés par le parrain devant les félicitations du ministre Moussa Baldé

Après 12 ans d’existence à Dakar et après avoir été plusieurs fois consacrée meilleure Business School d’Afrique noire francophone par le magazine Jeune Afrique, BEM est aujourd’hui reconnue comme une très grande école de management qui s’est toujours élevée au rang de ses objectifs fixés.



De jour en jour, la structure a montré ses capacités à former des étudiants à la hauteur des enjeux de l’économie globale agiles, audacieux et avec plein de responsabilités.



BEM, a célébré ce samedi la promotion SONAGED, 201 récipiendaires qui devront maintenant faire leur entrée dans le milieu professionnel, devant le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Mr Moussa Baldé et du Président Directeur Général de BEM Africa, le docteur Pape Madické Diop, le Sieur Mass Thiam, Directeur de la SONAGED, par ailleurs parrain de la promotion, s’est vu réjoui et très honoré.



Ce dernier a bien profité de sa prise de parole pour encore une fois encourager ces étudiants, il leur a exposé son parcours très difficile, mais très riche de confiance, pour lui cela relève de la foi et l’engagement qu’il a toujours eu, chose qu’il confie aux jeunes issus de cette promotion.

« Je suis honoré, mais ayez toujours confiance en vous, cette vie est truffée d’échecs, mais il ne faut jamais baisser les bras. » assure-t-il.





Pour les encourager davantage et les accompagner, Mass a annoncé que le comité d’organisation de la SONAGED a décidé d’offrir aux cinq premiers de la promotion un emploi immédiat en CDI et de donner aux dix autres suivants des stages rémunérés pouvant ouvrir la porte à des emplois éventuels.

Un enveloppe de 15 millions de FCFA a aussi été déversée par la communauté des entreprises de nettoiement du Sénégal, pour permettre aux diplômés de la promotion de lancer un fonds de financement pour l’amorçage de leurs projets d'entrepreneuriat.





Cependant ces actions ont été bien appréciées du côté des administrateurs de BEM par le biais du docteur Pape Madické Diop. Dans ses engagements en sa qualité de Directeur, Madické n’a cessé de montrer sa détermination à poursuivre et persévérer pour impliquer davantage les jeunes et à leur réserver un avenir meilleur.