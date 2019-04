Projet de construction de 100.000 logements : "Nous voulons des logements Sénégalais construits par des Sénégalais" (Abdou K. Fofana (Ministre)

S'il y a un ministre qui est bien dans le modèle Fast-Track, c'est bien le ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, M. Abdou Karim Fofana. En effet, ce dernier, après avoir réuni ce vendredi 19 Avril 2019, les différents maires de la capitale sénégalaise, ainsi que les autorités militaires et administratives en vue de lutter contre les occupations anarchiques dans la ville de Dakar, a rencontré dans ses locaux à Diamniadio, les acteurs du bâtiment pour débattre avec eux des voies et moyens pour atteindre l'objectif fixé par le chef de l'Etat, Macky Sall, de construire 100.000 logements en cinq ans. Pour ce faire et en vue d'un conseil interministériel sur la question, le Ministre, a tenu à rencontrer le secteur privé national, parce que dira t-il, "l'idée est de construire un modèle de logement social avec un prix accessible, finançable d'une manière simple et la plus aisée pour les populations." Pour réaliser cette ambition, le ministre a tenu à préciser : "nous voulons des logements Sénégalais construits par des Sénégalais !"