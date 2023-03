Programme de modernisation des sites religieux : La réhabilitation de la mosquée de Sédhiou a coûté 536 373 431 FCFA

Le président de la République va participer ce vendredi à la prière inaugurale de la mosquée de Sédhiou, en marge de la tournée économique entamée depuis lundi dans le sud. À travers son programme de modernisation des sites religieux, cette mosquée dont l’idée de restructuration est alimentée depuis 1942, suivie de la pose de la première pierre en 1944, aura une nouvelle configuration.Il faut rappeler que l’inauguration de la Mosquée est faite en 1950 ensuite, une restauration entreprise par l’Association pour le Développement de Sédhiou (ADS) pour un coût de 30 000 000 FCFA a été entreprise en 2003. Cet édifice religieux classé dans le patrimoine des monuments historiques aura attendu 12 années après 2003 pour qu’au cours du conseil des Ministres décentralisé en 2015, la décision de sa réhabilitation soit prise.Après que les travaux aient été entamés, la mosquée a ouvert ses portes en 22 juillet 2022.D’un coût global de 536 373 431 FCFA, les travaux de rénovation et d’extension de la Mosquée de Sédhiou ont été pris en charge en 2018 par le Président de la République dans le cadre de son Programme Spécial cité plus haut. Avant les travaux, les ouvrages existants comprenaient la salle de prières des hommes et ses locaux annexes, un ancien mur de clôture d'enceinte et des salles de classe à l’Ouest. Le nouveau plan d’aménagement concernait ainsi la réhabilitation et l’extension de la mosquée existante (la hauteur initiale des minarets a été conservée) ainsi qu’un nouveau programme d’aménagement : une mosquée dames, une nouvelle salle de classe, une bibliothèque et une grande esplanade.La nouvelle mosquée se caractérise également par la sobriété des décorations intérieures, une volonté du comité...