Programme 100 000 logements : Les 153 acquéreurs de Bambilor exigent la livraison « immédiate » de leur maisons

Ils sont au nombre de 153 acquéreurs des logements sociaux du programme des 100 000 logements initié par l’ancien régime à être sur le doute en ce qui concerne la remise des clés de leurs maisons . Ces derniers qui ont tenu un sit-in sur le site situé à Bambilor ont fustigé le mutisme du régime sortant qui pourtant leur a promis la remise des clés depuis fin 2022. Inez Sabine Nzalé, membre du collectif annonce «Ils nous avait promis de nous livrer nos maisons en décembre 2022. Cela fait plusieurs mois que nous essayons de récupérer la clé de nos maisons mais cela est impossible. Ils nous font poireauter de banque en banque pour nous dire finalement que ce n’est plus 12 000 000 comme annoncé initialement par l’Etat du Sénégal . Les banques nous annoncent que c’est plus de 27 millions maintenant . Comment on peut payer cette somme alors qu’on a versé des frais de dossiers pour réserver nos maisons comme c’était convenu », a - t- elle déploré. A l’en croire cette situation pénalise des familles qui ne cherchent qu’à avoir un toit . « Nous lançons maintenant un appel aux nouvelles autorités . Qu’elles sachent que ces maisons ont déjà des acquéreurs et qu’elles nous aident car nous sommes des Sénégalais et nous n’accepterons pas que ces maisons soient vendues à d’autres sénégalais juste parce qu’ils sont plus riches que nous . On parle ici de logement sociaux », a - t- elle ajouté. Il faut rappeler que ce programme a été mis sur pied par l’ancien president de la République, Macky Sall . Avec ce programme, les ménages à faibles et moyens revenus avaient la possibilité de devenir propriétaires de leur propre logement. Dans ce programme l’Etat a annoncé qu’il était possible de produire les 100000 logements en quatre ans avec une collaboration élargie au secteur privé et partenaires étrangers. Maintenant, s’agissant des personnes à revenus mensuels irréguliers, elles devaient être accompagnées par le Fonds pour l’habitat social, qui a pour mission, entre autres, de garantir des acquéreurs et de bonifier les intérêts.