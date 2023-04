Professeur Malick Ndiaye: La mort d'un intellectuel authentique, d'un grand Africain (Par El Hadji Gorgui Wade Ndoye)

J'apprends, à cet instant, le rappel à Dieu du Professeur Malick Ndiaye. Il fut un enseignant engagé. Un théoricien avant l'heure du patriotisme économique. Malick a sublimé mieux que quiconque le modèle #Mouride. Mon frère Dr. Khadim Bamba Diagne qui a écrit récemment un puissant livre sur le modèle économique mouride a certainement un grand respect pour notre cher doyen et ami Professeur Malick Ndiaye.

J'ai eu l'honneur en étant étudiant de co animer une conférence avec lui à Dahra Djollof. Malick me fera plus tard l'honneur de m'inviter en Ethiopie pour exposer ma théorie sur " L'information est une arme". Il aimait les savoirs. Il aimait le Sénégal. Il aimait l'Afrique. Il était comme certains parmi nous très engagé pour qu'on rende justice à l'Afrique et à certains de ses dirigeants diabolisés par une partie de la.presse occidentale sous la dictée d'intérêts mercantilistes avec un relent raciste.



Professeur Malick Ndiaye était un vrai humaniste. Il était un homme bon. Sous son air du grand intellectuel parfois insaisissable, jaillissaient la grandeur et la noblesse d'un homme superbement humble et généreux. Qu'Allah t' Accueille à Firdaws grand frère.

Merci ! Merci pour tes combats justes.



Tu nous manqueras mais tes conférences, tes écrits demeureront.

Pars en paix.