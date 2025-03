Procès libyen: Sarkozy est le "véritable décisionnaire et commanditaire" du pacte conclu avec Kadhafi, affirme le parquet financier

"Nicolas Sarkozy est le véritable décisionnaire et commanditaire" du pacte de corruption noué en 2005 par ses proches, Claude Guéant et Brice Hortefeux, a affirmé mardi après-midi le parquet national financier lors de ses réquisitions au procès libyen.



"Envoyer ces deux-là est la démonstration de son implication totale en tant que commanditaire et c'est pour cela qu'on ne trouvera jamais aucune trace écrite d'une quelconque instruction", a soutenu le procureur Quentin Dandoy, demandant ainsi la condamnation des trois hommes pour corruption et association de malfaiteurs.