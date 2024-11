Prix de l’Orange Summer Challenge : La Sonatel encourage des jeunes vers l’innovation technologique

Orange Digital Center a organisé, ce jeudi 14 novembre 2024, la cérémonie de clôture de la 14ème édition de Orange Summer Challenge (OSC).



Cette compétition organisée par Orange Digital Center existe au Sénégal depuis 2019 selon Aminata Ndiaye Niang, directrice générale adjointe du groupe SONATEL. Il s’agit de décerner le prix de l’Orange Summer challenge à travers un concours qui met à l’honneur l’innovation technologique au Service du développement. Ses projets utilisent la technologie pour la mettre au service d'enjeux, d’agriculture, d’élevage, de développement durable, de consommation électrique intelligente. En fait, en collaboration avec le ministère de la formation professionnelle, la Sonatel offre des formations gratuites à des jeunes sur des compétences numériques pour faire avancer leurs idées et avoir des prototypes. Ses jeunes ont été sélectionnées sur la base d’un appel à candidature. C’est dans ce sillage qu’un jury s’est réuni pour les départager et de les sélectionner en quatre groupes (Agro Koom, SeggTech, Mahingo, éco watt) dont Agro Koom qui a été primé avec un chèque de 2.000.000 FCFA.



Au nom du ministre de la Formation professionnelle, Ciré Ba a salué l’initiative prise par Orange Digital Center pour organiser ce concours. D’après lui, cela est en lien direct avec l’agenda de transformation nationale du Sénégal vision 2050 qui promeut à relever le taux d’emploi par l’esprit entrepreneurial. C’est pourquoi, le conseiller technique compte sur l’appui de la Sonatel pour la pérennisation de cette activité à travers la formation école entreprise ou les jeunes passent 80% de leur temps en entreprise et 20% dans les centres de ressources en demandant les autres entreprises à faire de même.