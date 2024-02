Prisonniers politiques : les partisans de Me Moussa Diop réclament sa libération

Plusieurs organisations et formations politiques ont marqué leur présence à la marche de la plateforme ‘’Aar Sunu Élection’’. C’est le cas de And Gor Ñi Ag Jotna dont le leader Me Moussa Diop est retenu dans les liens de la détention dans l’histoire liée aux permis d’exploitation de diamant au Sénégal. Ses partisans se sont joints, ce 17 février, à la manifestation pour réclamer sa libération.



« Le Président Me Moussa Diop est détenu de façon provisoire, illégale et arbitraire (…) il est candidat et fait partie des détenus politiques. Nous exigeons sa libération et celle de tous les autres détenus », a soutenu Amadou G. Ba qui était à la tête d’une délégation de Ag Jotna.