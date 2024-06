Prévention de l’AVC : « L’utilisation du sel au Sénégal dépasse les recommandations de l’OMS », Diététicien

L’Association Sénégalaise aux Patients et Familles des victimes d’AVC a initié ce samedi 8 juin 2024 une activité sportive au Rond-point IFAN. Ceci pour donner des conseils hygiéno-diététiques aux patients et victimes des maladies cardio-vasculaires sur leurs alimentations, mais également l’importance de la pratique du sport pour prévenir certaines maladies.

A cette occasion, le Docteur El Hadji Assane Cissé diététicien, nutritionniste est revenu sur les aliments qui favorisent les attaques d’AVC notamment le sucre, l’huile et le sel. Selon lui, l’utilisation du sel au Sénégal dépasse les recommandations de l’OMS. « Nous avons l’habitude de consommer beaucoup de sucre notamment les boissons et les gâteaux. Cela favorise la forte présence du taux de sucre dans notre organisme. Cependant, il y a des aliments comme le Mil, le Riz, le Pain, les Petits-poids, la Patate et le "Nièbé". Ces aliments apportent du sucre dans le corps, mais la différence est que nous avons besoin de ces aliments », a-t-il fait savoir.